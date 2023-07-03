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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الزراعيين: الإرادة السياسية ساهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة تخدم إفريقيا

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة

نظمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في دولة بنين بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة اليوم، المؤتمر الدولي للمهندسين الزراعيين الافارقة والمنعقد في كوتونو جمهورية بنين حول قضايا وتحديات السياسات الزراعية في افريقيا تحت عنوان "القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الزراعية وفرص الاستثمار الزراعي في افريقيا"، لبحث تحديات القطاع الزراعي في أفريقيا وتحويلها إلى فرص للاستثمار في دول القارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة بالمنطقة، وإستعراض قصص نجاح مصر في تنفيذ مشروعات زراعية تخدم الأمن الغذائي.

وقال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين المصريين في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في المؤتمر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي التعاون الزراعي مع الإخوة في الدول الإفريقية كل الدعم والمساندة لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في المنطقة وتوفير الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية في ظل تغيرات المناخ وتأثيراتها السلبية على إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية ساهمت في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تخدم الأمن الغذائي المصري بإعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن الغذائي الإفريقي.

وشدد "خليفة" على أهمية الالتزام بالأجندة الأفريقية للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تفعيل التعاون الثنائي بين الدول الأفريقية، والذي تحرص القيادة السياسية على ذلك، خلال حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولاته ولقاءاته، وحرصه على الحديث باسم شعوب القارة الإفريقية، وأننا جميعاً أفريقيون، وآخرها الأسبوع الماضي في قمة التمويل العالمي في باريس، لحشد التمويل المادي لتمويل المشروعات الزراعية في إفريقيا والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في إفريقيا، وذلك في كل المحافل الدولية، في قمة المناخ بشرم الشيخ.

واستعرض الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة دور الدولة المصرية والقيادة السياسية في إتاحة الآلاف من المنح الدراسية لأبناء القارة الإفريقية للدراسة بالجامعات المصرية، خصوصاً في كليات الزراعة بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات بين الشباب الأفارقة وإخوتهم المصريين، وإتاحة فرص تدريب لشباب المهندسين الزراعيين الأفارقة للاطلاع على تجربة مصر في المشروعات القومية الزراعية، والتي تنفذها مصر حاليًا، وتستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة، وتبنى إخوتهم الأفارقة لهذه المشروعات، والبدء في تنفيذها في دولهم.

وتقدم  بالشكر للرئيس السيسي على استضافة مصر لمقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة، وتقديم أوجه الدعم للاتحاد للقيام بدوره كمجتمع مدني يضم شباب المهندسين الزراعيين الأفارقة والمنظمات والجمعيات الزراعية والمرأة الريفية الإفريقية.

مؤتمر أفريقي يستعرض قصة نجاح مصر المشروعات لتحقيق الامن الغذائى

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