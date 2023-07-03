برلمانية تقترح إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية

تقدمت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وقالت النائبة نيفين الكاتب إنها تقدمت بهذا الاقتراح بناءً على الشكاوى والمقترحات التى تم الاستماع لها من السادة المزارعين بعدم وجود رقابة فعلية تؤمّن المزارع المصرى من الغش التجاري فى الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وطالبت بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية ومنح التراخيص اللازمة لتداول بيعها والرقابة على أسعارها وصلاحيتها، حيث تقوم هذه اللهيئة بوضع قائمة تحديث سنوياً بأسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور في مصر كما يوجد بالدول المتقدمة زراعياً.