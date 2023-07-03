تحرير 148 مخالفة تموينية وضبط 5 تجار في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحرير 148 مخالفة تموينية خلال عدة حملات مفاجئة على المناطق الصناعية ومنافذ البيع المختلفة بقرى ومراكز المحافظة، ضمن الحملات المكثفة بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.

وأشار المحافظ أن الحملات المكثفة واليومية لمديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، بالاشتراك مع الادارات التموينية أسفرت عن تحرير 148 مخالفة تموينية متنوعة ،تمثلت فى ضبط خمس تجار تموينيين لحيازتهم وتسليمهم سكر تموين ناقص الوزن للمواطنين بمقدار واحد كيلو جرام تقريبا في كل لفة زنة عشرين كيلو وكذلك ضبط تاجر تموينى لقيامه بتسليم المواطنين السلع التموينية بأزيد من السعر.

حيث تحصل على 17 جنيه في بطاقة بها أربع أفراد بدون وجه حق ،كما تم ضبط مطحن الملكة بالمدينة الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط بداخله كميات كبيرة من الردة المخلوطة بالسرسة وبدرة الجير بقصد الغش والتدليس.

كما تم ضبط مخزن بناحية منشأة همام البداري بداخله كميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع التموينية من زيت وجبنة ومكرونة ،كما تم تحرير 141 تقرير إثبات حالة ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وتوقف عن الإنتاج وتجميع وتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء وعدم وجود لوحة وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري ، الصحة ، ....) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية حيث تم مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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