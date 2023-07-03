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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط 230 متهما و165 كيلو مخدرات وتنفيذ 659763 حكما قضائيا

جريدة الدستور

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومهربي ومروجي المخدرات بمختلف أنواعها. 

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 215 قضية مواد مخدرة، بإجمالي “230 متهمًا ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 109,975 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البانجو وزنت 31,640 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 14,810 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,400 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,585 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 850 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 630 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 455 جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جرامًا، 1125 قرصًا مخدرًا”.

ونجحت الحملات في ضبط 61 قطعة سلاح نارى بحوزة 48 متهمًا، وذلك على النحو التالي"5 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 48 فرد محلي، 108 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، وضبط 190 قطعة سلاح أبيض"،  كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا واقعة اتجار في المخدرات.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 59763 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها  178 حكم جناية، 18722 حكم حبس جزئي، 3457 حكم حبس مستأنف، 29344 حكم غرامة، 62 مخالفة. 

وزارة الداخلية البؤر الإجرامية

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