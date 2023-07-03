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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن ونصف لحوم فاسدة فى حملة بالقليوبية

ضبط طن ونصف لحوم
ضبط طن ونصف لحوم فاسدة

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات لمراقبة السلع والمنتجات الغذائية وأسفرت الحملة عن مصادرة طن ونصف لحوم مصنعة وتحرر محضر بالواقعة.

تشكلت الحملة في عدة ادارات شملت ادارة تموين الخانكة وأسفرت عن تحرير ١٦ مخالفة لمخابز بلدية للتصرف في ٣١٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدم وجود ماكينة صرف الخبز وتجميع ١٠١ بطاقة تموين داخل المخبز وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش وغلق المخبز بدون تصريح كما تم تحرير ٤ محاضر جنح لمخابز بلدية لتجميع دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على ٢١ شيكارة دقيق، كما تم وتحرير 2 محضر جنح لتجار سلع تموينية للغلق في مواعيد العمل المصرح بها

وأيضا حملة ادارة تموين حي شرق شبرا الخيمة تم تحرير  ١٢ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن والتصرف في ٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدم وجود قائمه تشغيل وسجل تفتيش كما تم استكمال الحملة بمشاركة الطب البيطري وتم تحرير  ٣ محاضر جنح لمحلات تجارية لحيازة لحوم ودواجن مصنعه غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم مصادرة طن و٥٤٠ كيلو لحوم مصنعه.

وفي حملة ادارة تموين شبين القناطر تم تحرير  ٤٧ مخالفه لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وميزان صالح للاستخدام وغلق المخبز بدون تصريح وعدم نظافة المعجن.

حملة الرقابة التموينية بالمديرية تم تحرير ٣١ مخالفه لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش والتصرف في الدقيق وعدم نظافة المعجن.

حملة ادارة تموين طوخ تم تحرير  ١٧ مخالفه لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمه تشغيل وعدم اعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وعدم نظافة ادوات الانتاج.

حملة ادارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير  ١٢ مخالفه لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمه تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم اعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

حملة ادارة تموين كفر شكر تم تحرير عدد ١٠ مخالفات لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن.

حملة ادارة تموين قها تم تحرير عدد ٥ مخالفات لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم اعطاء بون صرف الخبز للمواطنين كما تم تحرير ٤ محاضر جنح لتجار سلع تموينية للغلق في مواعيد العمل المصرح بها وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود سجل تفتيش.

حملة ادارة تموين بندر ومركز بنها تم تحرير عدد ١٢ مخالفه لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن.

حملة ادارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير  ١١  مخالفه لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمه تشغيل وعدم نظافة المعجن.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق 

السلع والمنتجات الغذائية الطب البيطري إنتاج خبز ناقص الوزن حملة مكبرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لحوم ودواجن مديرية التموين بالقليوبية

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