وصول أول رحلة من عمالة خدمة الحجاج إلى ميناء سفاجا البحري

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج على متن العبارة القاهرة، وعلى متنها 806 ركاب. حيث تم رفع درجة الاستعداد في مينائي سفاجا والغردقة لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للعبارتين القاهرة والرياض، وتم التنسيق مع مجالس مدينتي سفاجا والغردقة وإدارة شرطة المرور وأعضاء المجتمع المينائي لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الركاب في الميناء.

وتم الاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الإجراءات والتسهيل على الركاب، وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب، وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين لإرشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في إنهاء إجراءات وصولهم.



تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وتم توفير حافلات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات والعكس، في رحلات سريعة ومنتظمة، كما تم التنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة للركاب.

شدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، مع ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة. وأكد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في حينه، والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ لتوفير حافلات لسرعة نقل الركاب إلى محافظاتهم. كما قامت شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لحافلات القطاع الخاص لعدم تكدسها أمام أبواب الموانئ.