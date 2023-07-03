أولهما ميسي وبنزيما.. أبرز 10 صفقات مجانية في صيف 2023

دائمًا تحمل فترة سوق الانتقالات الصيفية في طياتها المفاجآت بشأن مستقبل بعض نجوم كرة القدم وهوية الأندية الجديدة التي سيدافعون عن قميصها في الموسم المقبل.

وشهدت فترة الميركاتو الصيفي الحالي مفاجآت قوية أيضًا بشأن مستقبل بعض اللاعبين، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما، بعدما رحلا عن أنديتهما في صفقات مجانية.

أبرز 10 صفقات مجانية في صيف 2023

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الصفقات المجانية التي شهدتها فترة سوق الانتقالات الصيفية 2023 حتى الآن، وذلك على النحو التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

رحل ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022- 2023، بعد عامين من رحيله عن برشلونة في صيف 2021.

وقرر ميسي الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بدلًا من الدوري السعودي، بعد فشل عودته إلى فريقه السابق برشلونة، في ظل عدم رحيل أي لاعب، وبالتالي لن يتمكن النادي الكتالوني من تسجيل عقد ميسي.

2- الفرنسي كريم بنزيما

انتهى عقد كريم بنزيما مع ناديه ريال مدريد الإسباني، وفشل الطرفان في التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع كريم بنزيما حتى صيف 2026، في صفقة انتقال حر بالمجان.

3- الألماني إلكاي جوندوجان

وسط محاولات عديدة من إدارة مانشستر سيتي لتجديد عقد إلكاي جوندوجان وباءت بالفشل، ومحاولات أكبر من إدارة برشلونة وبعض الأندية الأخرى لضم جوندوجان في الصيف.

أعلن نادي برشلونة الإسباني حصوله على خدمات إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

4- الغيني نابي كيتا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل نجمه الغيني نابي كيتا في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وبناءً عليه، نجح فريق فيردر بريمن الألماني في الحصول على خدمات نابي كيتا في صفقة انتقال حر بالمجان.

5- البرتغالي رافاييل جيريرو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده رسميًا مع رافاييل جيريرو في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند، ليُنهي مسيرة دامت 7 سنوات.

6- الجزاري رامي بن سبعيني

ارتبط اسم رامي بن سبعيني بالعديد من كبار الأندية الأوروبية التي أبدت رغبتها في الحصول على خدماته في صيف 2023 الحالي.

ولكن في النهاية، نجح فريق بروسيا دورتموند في حسم صفقة رامي بن سبعيني بالمجان حتى عام 2027، بعد انتهاء عقده مع بروسيا مونشنجلادباخ.

7- الفرنسي ماركوس تورام

منذ يومين، وتحديدًا يوم السبت الماضي، أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع ماركوس تورام حتى يونيو 2028، وذلك في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

8- البلجيكي يوري تيليمانس

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي نجاحه رسميًا في الحصول على خدمات يوري تيليمانس في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي.

وكان يوري تيليمانس محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، أبرزها ناديي أرسنال ووست هام يونايتد الإنجليزيين، ميلان وروما الإيطاليين، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

9- النمساوي كونراد لايمر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده رسميًا مع كونراد لايمر في صفقة انتقال حر بالمجان في صيف 2023، بعقد لمدة 4 مواسم، وذلك بعد انتهاء عقده مع لايبزيج.

10- الكولومبي جيفرسون ليرما

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، تعاقده رسميًا مع جيفرسون ليرما في صفقة انتقال حر بالمجان في صيف 2023، بعقد لمدة 4 مواسم، وذلك بعد انتهاء عقده مع بورنموث.