"بخيل ولسانه فالت".. نهاد تبحت عن الخلع بعد 3 أشهر زواج

لم تتخيل “نهاد محروس” الزوجة العشرينية التي كانت تحلم بعش الزوجية مثل باقي الفتيات في مثل سنها والفستان الأبيض والطرحة ، بأن الدنيا تظهر لها أنيابها بهذه السرعة وتنهدر حياتها الزوجية بعد 3 شهور فقط من دخولها عش الزوجية.

فهى عاشت معه قصة حب جميلة استمرت لمدة سبع شهور، شعرت فيهم بأنها تمتلك العالم بأكمله حتى تمت زيجتهم وسط حضور حافل من الأهل والأصدقاء .

وفور دخولها عش الزوجية بدأت تكتشف ما لم تتخيله من معاملة سيئة من قبل والديه وشتائم بأبشع الألفاظ وعلى أتفه الأسباب وبكل مرة ترجع له فيها لأخذ حقها كان يخذلها ويطلب منها تحملهم مهما فعلوا بها، حتى وصل الأمر بأن والده تعدى عليها بالضرب أمام أعينه وهو واقف مكبل الأيدي ولم يفعل لها شيئا.

كما أنها وصفتهم بالبخل الشديد حتى فى أبسط الأشياء وهو الطعام ، فمنذ دخولها بيتهم وهى مجبره على تناول جميع الوجبات معهم وممنوع اصطحاب أى طعام أو طهيه داخل شقتها.

وبالنهاية تشاجروا معها بل وتعدوا عليها بالضرب المبرح محدثين لها إصابات بكامل جسدها، لطلبها من زوجها الإقامة بمفردها فى شقتها ورفضها النزول لخدمتهم وتناول الطعام معهم لأنها لم تشعر مطلقا بأنها عروسة.

فقامت الزوجة بتحرير محضر ضدهم ورفضت الصلح معهم وعلى الفور توجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة وحررت دعوى خلع ضده تحمل رقم " 692 " لسنة 2023