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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن المنافذ" ضبط 5 قضايا تهريب وتزوير و1629 مخالفة مرورية

أمن المنافذ
أمن المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، وقضيتين في مجال الأمن العام، وقضية تهريب أدوية، و1629 مخالفات مرورية وتنفيذ 125 حكمًا قضائيًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية 

وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ الامن العام

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