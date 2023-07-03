كنت فين وقت بيان 3 يوليو| سهام كمال: تواجدت في الشارع مثل ملايين المصريين.. والبيان أسعدني للغاية رغم فقدان إبني بمعركة الإرهاب

كشفت النائبة سهام كمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تواجدها يوم 3 يوليو وقت إذاعة البيان عام 2013 الذي أطاح بالإخوان من حكم مصر، مشيرة إلى إنها كانت في غاية السعادة مثلها مثل ملايين المصريين.

وأضافت عضو مجلس النواب: «على الرغم من أنني دفعت الثمن غالي جدا بفقد ابني الوحيد الذي كان يعمل ضابط شرطة.. هذا الجهاز الوطني الذي تصدي للإرهاب واستشهد ابني في الدفاع عن تراب هذا البلد الغالي والعظيم ورغم ذلك إلا أنني سعيدة وفخورة بما تم ولو عاد بي الزمان من جديد لكنت على هذا الموقف من دعم لثورة 30 يونيو».

وأوضحت: «خرجت إلى الشوارع والميادين وخرجت أنا وابنتي وعائلتي يوم 3 يوليو انتظارا لما سينتج عنه اجتماع القوي الوطنية والرموز السياسية التي دعت إليه القوات المسلحة لتجنيب البلاد خطرا داهما».

وتابعت: «عندما كنا في الشوارع كنا ننتظر على أحر من الجمر نتائج الاجتماع ونقف أمام الشاشات وبعد أن ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي البيان عمَّت الفرحة بعد انتصار إرادة الشعب على حكم الجماعة، ومن هنا بدأت الدولة في بناء الجمهورية الجديدة التي شارك فيها الجميع دون استثناء أو تهميش».

وأكدت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بعد ثورة 30 يونيو، بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها وأهميتها على مختلف المستويات، في ظل الصعود الإيجابي لدور المرأة المصرية في إدارة الدولة، وهذا الأمر غير مسبوق في التاريخ الحديث للبلاد، حيث شاركت المرأة في مجلس الوزراء كوزير ومحافظ ورئيس مدينة، كما تشارك في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت أن الرئيس السيسي وجه وزارة العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وغدًا سنشاهد مشاركتها في المحليات، ونرى الآن مشاركة المرأة في إدارة الدولة بنجاح كبير.