الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي لخدمة شباب كنيسة ام الرحمة الالهية بمنهري

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي لشباب كنيسة أم الرحمة الالهية، وكان برفقته الأب ميلاد جميل، وفي استقبالهم الأب فادي فاروق راعي الكنيسة.

يأتي ذلك في إطار حرص الانبا بشارة مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على متابعة الأنشطة الرسولية والخدمات بالكنائس، واعطاهم كلمة روحية تشجيعية عن اهمية معايشة الإيمان العملي العامل بالمحبة اقتداء بالآباء الرسل والقديسين الذين عاشوا الإيمان والمحبة والرجاء بطريقة عملية واقعية في الحياة اليومية.

وكان الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وملوي وديرمواس، قد شارك بالحضور اجتماع لجنة الشباب الايبارشي بمقر المطرانية وذلك بحضور الأب يوسف عادل مسئول لجنة الشباب.