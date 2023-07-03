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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محطة رياح جبل الزيت.. إنجاز صناعي عالمي في مصر

محطة رياح جبل الزيت
محطة رياح جبل الزيت

تعد محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت (جنوب رأس غارب) من أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها ٢٩٠ توربينة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت (جنوب رأس غارب) في العام 2018، بواسطة الفيديو كونفرانس، وذلك خلال افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.

وشرعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NERA في إنشاء المحطة في العام 2015، في منطقة "جبل الزيت" بالكيلو ١١٨ بجنوب مدينة رأس غارب على مساحة ١٠٠ كيلومتر مربع، وبتكلفة ٤٧٨ مليون يورو.

وتعد المحطة من أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها ٢٩٠ توربينة.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة ٥٨٠ ميجاوات، وتضم المحطة ٥٨٠ مشروعًا، يضم الأول ١٢٠ توربينة، بقدرة ٢٤٠ ميجاوات تم ربط ١٠٠ توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها، كما يضم المشروع الثاني ١١٠ توربينة بقدرة ٢٢٠ ميجاوات، وربط ٧٥ توربينة بالشبكة بقدرة ١٥٠ ميجاوات، ويضم المشروع الثالث ٦٠ توربينة بقدرة ١٢٠ ميجاوات.

ومن أبرز مميزات محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت (جنوب رأس غارب) إنها تحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة، من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد المرور، وهي منظومة تستخدم لأول مرة في العالم.

وتضم المحطة التي نفذتها شركة "جاميسا" الإسبانية قبل أن تندمج مع "سيمنز" الألمانية ثلاثة مبانٍ إدارية بينها مبنى لغرفة المراقبة والتحكم لجميع التوربيانات في نفس الوقت.

وحققت محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت (جنوب رأس غارب) انجازًا غير مسبوق في مجال الطاقات المتجددة وتحديدًا مشروعات إنتاج الكهرباء في مصر من طاقة الرياح، إذ أختير  المشروع كأفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم وذلك ضمن فوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم لعام ٢٠٢٢.

محطة رياح جبل الزيت رأس غارب

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