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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أحمد أبوالغيط يطالب "أنصار السلام" بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، أنصار السلام في العالم بالتدخل الفوري لوقف العملية العسكرية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وأدان "أبوالغيط" قصف الاحتلال الإسرائيلي المدن والمخيمات السكنية بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات، والذي يعتبر عقابا جماعيا وانتقاما لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف. 

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، واستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات، جروح بعضهم خطيرة.

وحمّلت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها اليوم الإثنين، الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب، وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

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"أشتية": إسرائيل ترتكب جريمة جديدة فى مخيم جنين.. ونطالب المجتمع الدولى بوقف العدوان

وحذرت الجامعة، في بيانها، من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء، إلى تحمل مسئولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين

جامعة الدول العربية الإحتلال الإسرائيلي مدينة جنين العدوان فلسطين

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