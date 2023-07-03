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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أشتية": إسرائيل ترتكب جريمة جديدة فى مخيم جنين.. ونطالب المجتمع الدولى بوقف العدوان

محمد أشتية
محمد أشتية

أكد محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، أن إسرائيل ترتكب جريمة جديدة في مخيم جنين ونطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في جنين ومخيمها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم.

وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم الإثنين، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنّ هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع شعبنا الأعزل وقضيته العادلة بديلًا عن الحلول السياسية للصراع.

وطالبت الخارجية بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورًا، ودعت الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتها، والبدء في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

فلسطين أشيتية رئيس وزراء فلسطين الاحتلال الحكومة الاسرائيلية

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