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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الإثنين، من استمرار التصعيد، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل، ما دام يعتدى على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة يتابعون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة الحكومة، في رام الله اليوم إن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة اليوم في مخيم جنين، ارتقى خلالها حتى اللحظة 5 شهداء وعشرات الجرحى، وتم تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الأبرياء.

وأكد أن حكومة الاحتلال تريد حسم الصراع بالعدوان، مشيرًا إلى أن هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات. 

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وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن ما يجري من قبل الاحتلال هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله، مؤكدا أن جنين ومخيمها العنيد الصامد عصيان على الاحتلال وغزواته.

وتابع "شعبنا البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي وأعينه ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم".

ودعا "أشتية" العالم إلى وقف العدوان على جنين فورًا، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى الإرهاب وإرهاب والمستوطنين.

 

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رئيس الوزراء الفلسطيني جنين رام الله مخيم جنين الاحتلال

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