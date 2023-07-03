فتح: عدوان الاحتلال لن يثنينا عن الاستمرار فى الدفاع عن حقوق شعب فلسطين

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن عدوان الاحتلال الهمجي على مخيّم جنين لن يثنينا عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين.

ونعت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، شهداء مخيم جنين، وشهيد رام الله، الذين ارتقوا بعد استهدافهم من جيش الاحتلال، مؤكدةً أنّ هذا العدوان يثبت بما لا يدع مجالًا للشك وهن منظومة الاحتلال الإرهابيّة التي لم تجد سوى القصف التدميري، والاستخدام غير المتكافئ للقوّة، مبينة أنّ حكومة الاحتلال المأزومة تحاول من خلال إراقة الدماء البحث عن مسارات تصعيديّة للحيلولة دون تفاقم أزماتها الداخليّة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال على جنين ومخيماتها، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزّل وممتلكاتهم.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنّ هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع شعبنا الأعزل وقضيته العادلة بديلًا عن الحلول السياسية للصراع.

وطالبت الخارجية بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورًا، ودعت الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتها، والبدء في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.