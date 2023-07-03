ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلعت عبد القوي: بيان 3 يوليو غير مجرى التاريخ في المنطقة

النائب طلعت عبدالقوي
النائب طلعت عبدالقوي

قال النائب طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة التضامن الاجتماعي والاسره وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن بيان 3 يوليو غير مجرى التاريخ في العصر الحديث ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي والإقليمي خاصة، وأن هذا البيان كان بمثابة "فرملة" لمخططات وأجندات كانت على وشك البدء لتقسيم المنطقة ومخطط الشرق الاوسط الجديد.

وأضاف "عبدالقوي"، أن البيان أنقذ مصر وشعب مصر من مخططات جماعة إرهابية كانت تريد المحافظة علي الحكم لمصالحها، واحتكاره بكل الطرق والسبل حتي ولو بالخيانة والدم والترويع وبيع الارض والعرض.

 وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أنه لولا هذا البيان، لما وصلنا الى ما نحن فيه الان من إنجازات عملاقة غيرت وجه مصر والحياة المصرية في شتي المجالات.

بيان 3 يوليو 3 يوليو خططات جماعة إرهابية

الأكثر قراءة

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

الصور الأولى لإصابة 3 أطفال ومصرع والدتهم بالقاهرة الجديدة

جسد شخصيته فى "الاختيار 2".. كيف عبر الفنان أحمد قنديل عن حبه لأسرة الشهيد إسلام مشهور؟

تنازل عن مليون يورو لأجل الأبيض.. أشرف بن شرقى يقترب من العودة للزمالك

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء