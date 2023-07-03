طلعت عبد القوي: بيان 3 يوليو غير مجرى التاريخ في المنطقة

قال النائب طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة التضامن الاجتماعي والاسره وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن بيان 3 يوليو غير مجرى التاريخ في العصر الحديث ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي والإقليمي خاصة، وأن هذا البيان كان بمثابة "فرملة" لمخططات وأجندات كانت على وشك البدء لتقسيم المنطقة ومخطط الشرق الاوسط الجديد.

وأضاف "عبدالقوي"، أن البيان أنقذ مصر وشعب مصر من مخططات جماعة إرهابية كانت تريد المحافظة علي الحكم لمصالحها، واحتكاره بكل الطرق والسبل حتي ولو بالخيانة والدم والترويع وبيع الارض والعرض.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أنه لولا هذا البيان، لما وصلنا الى ما نحن فيه الان من إنجازات عملاقة غيرت وجه مصر والحياة المصرية في شتي المجالات.