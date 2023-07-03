ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 486 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

الخوذة
الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 486 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية قائدي الدراجات النارية

الأكثر قراءة

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد

شهادة البابا تواضروس الثانى عن 3 يوليو: "مرسى كان يهذى.. وفوجئت بما فعله البرادعى وقت الصلاة"

تجديد حبس جزار المونوريل و3 من معاونيه 15 يومًا

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة