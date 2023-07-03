لابورتا يكشف كواليس انضمام ليونيل ميسى إلى إنتر ميامى الأمريكى

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي، وفشل إتمام عودته إلى قلعة "كامب نو".

وكان ليونيل ميسي قد رحل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022/ 2023، بعد عامين من رحيله عن برشلونة في صيف 2021.

وبناءً عليه، قرر ميسي الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بدلًا من الدوري السعودي، بعد فشل عودته إلى فريقه السابق برشلونة، في ظل عدم رحيل أي لاعب، وبالتالي لن يتمكن النادي الكتالوني من تسجيل عقد ميسي.

لابورتا يتحدث عن كواليس انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات لابورتا، قائلًا: "ليونيل ميسي سيظل أسطورة برشلونة، إنه الأفضل بدون شك".

وأضاف: "أتفهم قرار ميسي بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، وكنا نتمنى عودته إلى بيته برشلونة".

وتابع: "كانت لدينا اتفاقية مع رابطة الدوري الإسباني بتوفير جزء من مواردنا لتسجيل ميسي، وتم إدراج هذا الاتفاق في خطة الجدوى، وأبلغنا خورخي ميسي– والد ووكيل ميسي- بذلك".

وواصل: "ولكن في النهاية، خورخي أخبرنا بأن ميسي عانى من موسم صعب للغاية في باريس سان جيرمان، ويريد اللعب في أجواء مختلفة وبضغوطات أقل".

وأوضح: "هناك ضغط كبير في برشلونة والدوري الإسباني، لذلك أنا أتفهم قراره النهائي بالانضمام إلى إنتر ميامي".

وبسؤاله عن وجود أي مستحقات مالية متأخرة لصالح ميسي، قال لابورتا: "هناك مستحقات مالية متأخرة تم الاتفاق عليها مع الإدارة السابقة تحت رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو".

وأكمل: "هذه المستحقات مستمرة حتى عام 2025، ونحن ندفع له باستمرار، إنها تتوافق مع فاتورة الأجور".

وأكد: "علاقتنا تتحسن مع رابطة الدوري الإسباني، وأموال التعويضات لن تؤثر في اللعب المالي النظيف، هذه أخبار جيدة".

واختتم لابورتا تصريحاته: "علينا البدء بتحضير حفل وداع له، ضمن إطار احتفالات النادي بالعام 125 لتأسيسه وبعودتنا إلى ملعب كامب نو، سيكون الأمر مثاليًا".