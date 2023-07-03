ضبط 16 كيلو مخدرات و3 عناصر إجرامية بدمياط

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط - فارسكور- كفر سعد».

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن 7,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيروين، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.