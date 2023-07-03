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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 16 كيلو مخدرات و3 عناصر إجرامية بدمياط

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط - فارسكور- كفر سعد».

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن 7,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيروين، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

قطاع الأمن العام حملة أمنية المواد المخدرة

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