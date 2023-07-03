محافظ المنوفية: ضبط 25 شيكارة دقيق مدعم و7 آلاف و500 لتر مواد بترولية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، عن ضبط 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بنواحي سمادون وشنشور بمركز أشمون قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم التحفظ على 7 آلاف و545 لتر مواد بترولية بمحطة تموين سيارات بمركز تلا بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام ( 21078، 21079، 9542) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.



جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين متتاليين للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



كما أشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية تمكنت خلال تلك الحملات من تحرير (362) محضرا تموينيا متنوعا مابين (212) محضر مخالفات مخابز و(150) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.



