مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إلى حماية المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية، محذرا في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال منع "لجنة الإعمار" من العمل في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المفتي في بيان، اليوم، أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، ولا يحق لغيرهم التدخل في شئونه، محذرا من عدوان الاحتلال وسعيه للتدخل شئون المسجد الأقصى والسيطرة عليه على غرار تدنيسه للمسجد الإبراهيمي في الخليل.

ودعا الشيخ محمد حسين العرب والمسلمين إلى التنبه إلى الخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك، والعمل الجاد والفوري لوقف هذه الانتهاكات.

واستنكر المفتي العام إغلاق سلطات الاحتلال بعض أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنها باب الأسباط، حيث يمنع الاحتلال الفلسطينيين من الدخول منها، في محاولة خطيرة للتدخل في إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك، والمساس بأبوابه الرئيسة، والسيطرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ التهديدات العدوانية بتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ووضع اليد على معظم أجزائه.