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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

100 ألف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 100 ألف من المصلين، توافدوا منذ ساحات الفجر إلى المسجد الأقصى، حيث امتلأت ساحاته بهم مع بدء الصلاة.

وشارك في أداء الصلاة عائلات مقدسية برجالها ونسائها وأطفالها زحفوا منذ ساعات الصباح الباكر من كل الأحياء والبلدات والقرى المحيطة بالقدس، إضافة إلى مدن الضفة الغربية.

ومع انتهاء الصلاة، قام فلسطينيون على البوابات الخارجية للمسجد وفي ساحاته بتوزيع الحلوى على المصلين.

تصاعد التوترات

ويأتي أداء صلاة العيد غداة تصاعد عدوان قوات الجيش الإسرائيلي في كل من  القدس، والأقصى، ورام الله، وطوباس، وقلقيلية، ونابلس، والخليل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة أمس الثلاثاء بين مقاومين فلسطينيين وجنود اسرائيليين اقتحموا مدينة نابلس ومخيم بلاطة بأعداد كبيرة، فيما نفذت المقاومة الفلسطينية بالتزامن، 21 عملًا مقاومًا ضد أهداف إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس، شملت 3 عمليات إطلاق نار؛ أسفرت عن إصابة مستوطن، وتصدي لـ 4 اعتداءات للمستوطنين.

وبحسب ما نقلته وكالة "سند" الفلسطينية، عن مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن المقاومة الفلسطينية حطّمت مركبتين للمستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز تياسير بمدينة طوباس، وخلال اقتحام مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس.

دعوة للتهدئة

من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عن "حزنه" لسقوط قتلى مدنيين في الضفة الغربية المحتلة، داعيًا كل الأطراف إلى تجنب اتخاذ "إجراءات أحادية يمكن أن تؤجج التوترات".

وأكد  المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على "واجبات والتزامات السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمكافحة الإرهاب وإدانته بجميع أشكاله، وفقاً للقانون الدولي".

وشدّد المجلس على أنه "من الأهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه على ما ارتكبوه".

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس 100 ألف مصل صلاة عيد الأضحى المسجد الأقصى​ المبارك فلسطين

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