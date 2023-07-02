لأداء طقوس تلمودية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

عرضت قناة "القناة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس: استأنفت الجمعيات الاستيطانية النشطة في اقتحاماتها المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة المستولى عليه منذ عام 1967، وكانت هذه الاقتحامات في حراسة شرطية مشددة لأداء طقوس تلمودية.

وتابعت: وخلال أيام عيد الأضحى الماضية لم تشهد باحات المسجد الأقصى اقتحاما من قبل المستوطنين، ولكن كان هناك قرارًا من الشرطة الإسرائيلية بأنها لن تؤمن اقتحامات المستوطنين خلال أعياد المسلمين، وهذا وفق البرتوكول المعمول به في المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إلى أنه على الرغم من توقف الاقتحامات إلا أننا شهدنا استفزازات متواصلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تمثلت في إغلاق باب الأسباط أهم الأبواب وأكثرها مركزية أمام المصلين، بحجة الأعياد وعدم توفير أعداد من الشرطة الإسرائيلية لتأمين وتيسير دخول المسلمين للمسجد.