ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأداء طقوس تلمودية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

المستوطنون
المستوطنون

عرضت قناة "القناة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس: استأنفت الجمعيات الاستيطانية النشطة في اقتحاماتها المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة المستولى عليه منذ عام 1967، وكانت هذه الاقتحامات في حراسة شرطية مشددة لأداء طقوس تلمودية.

وتابعت: وخلال أيام عيد الأضحى الماضية لم تشهد باحات المسجد الأقصى اقتحاما من قبل المستوطنين، ولكن كان هناك قرارًا من الشرطة الإسرائيلية بأنها لن تؤمن اقتحامات المستوطنين خلال أعياد المسلمين، وهذا وفق البرتوكول المعمول به في المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إلى أنه على الرغم من توقف الاقتحامات إلا أننا شهدنا استفزازات متواصلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تمثلت في إغلاق باب الأسباط أهم الأبواب وأكثرها مركزية أمام المصلين، بحجة الأعياد وعدم توفير أعداد من الشرطة الإسرائيلية لتأمين وتيسير دخول المسلمين للمسجد.

المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى اقتحامات المسجد الأقصى عشرات المستوطنون طقوس تلمودية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مقتل 4 فى إطلاق نار عشوائى فى بالتيمور

خبير الإعلام الرقمى: منع ظهور تغريدات تويتر إلا للمشتركين يحافظ على البيانات

على المرعبى: فرنسا تشهد ليلة خامسة من الاحتجاجات وأحداث الشغب (فيديو)

متخصص فى شئون البيئة يحذر من آثار حرائق الغابات المستمرة على العالم (فيديو)

تفاصيل استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك (فيديو)

أوكرانيا ستفاجئ روسيا فى الوقت المناسب.. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد (فيديو)

ثورة 30 يونيو.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود قطاع الغاز الطبيعى (فيديو)

ثورة 30 يونيو.. الاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات (فيديو)

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ لطلاب شعبة أدبى بالثانوية العامة

6 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ

تقرير كندى يكشف: كيف كتبت مصر تاريخ الغرب الحديث وقلبت موازين القوى

آراء أولياء أمور الثانوية العامة فى امتحانى الفيزياء والتاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب