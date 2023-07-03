عقد مؤتمر جديد في يوليو الجاري...كيف استطاعت "الهجرة" توحيد صفوف الكيانات المصرية بالخارج؟

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الفعاليات التي استهدفت توحيد صفوف الكيانات المصرية بالخارج، حيث نظمت أول منتدى للمصريين في الخارج تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك» في 30 يوليو 2018، بحضور مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، وشهد المنتدى نقاشًا موسعًا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، والإعلان عن إجراءات مهمة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

كما عقدت وزارة الهجرة المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج عام 2019، بحضور 55 كيانا من 33 دولة بمجمل 11 جلسة وورشة عمل تناقش محاور يأتي في ‏طليعتها الخدمات الحكومية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، ثم المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج عام 2021.

كما تم تنظيم المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، وجاء المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة (346) من (45) كيانا من عدد (38)، وجارى الإعداد للمؤتمر الرابع للمصريين بالخارج والذى تم الدعوة لانعقاده هذا العام 2023.



وخلال الشهر الحالي تعقد وزارة الهجرة مؤتمر المصريين بالخارج والذي يضم كافة الكيانات المصرية بالخارج.

وكانت وجهت وزارة الهجرة السفيرة سها جندي بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين في الخارج وانعكاسا لاهتماماتهم وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج، ليكون المؤتمر فرصة لتقديم كشف حساب لأعمال الوزارة منذ المؤتمر السنوي السابق الذي افتتحت به السفيرة سها جندي مهام عملها بالوزارة، وشكلت نتائجه وتوصياته الأساس الذي انطلقت منه استراتيجية العمل، وتضمنت المحفزات والتيسيرات للمصريين في الخارج، مؤكدة ضرورة التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة لمناقشة أفكار ومقترحات المصريين بالخارج، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم.



وأكدت السفيرة سها جندي، أنها حرصت على تغيير اسم المؤتمر ليكون "مؤتمر المصريين في الخارج " وما تبعه من فتح باب الحضور لكافة المواطنين بالخارج بالتسجيل دون تمييز أو دعوات، مرحبة بما لمسته من حرص فوري لتسجيل عدد كبير من الكيانات والمؤسسات والهيئات صاحبة النشاط الأهلي بالخارج وكذلك الأفراد دون تمييز أو تحديد، مؤكدة أن التسجيل سيتم إيقافه قريبًا، فور بلوغ الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية للقاعات التي تنظم بها فعاليات المؤتمر، ليكون المؤتمر منصة مستدامة للاتصال المباشر في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة 2030، بجانب تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كافة الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية المخصصة، مؤكدة الحرص على حضور كافة الجهات المعنية للرد على استفسارات الجاليات بجانب التعريف بالحزم التأمينية وما تم استحداثه للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.

وأعلنت أن عدد من قاموا بالتسجيل للمشاركة في المؤتمر تجاوز الـ 500 شخص حتى الآن من ممثلي الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني بالخارج والأفراد وذلك للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد يوم 31 من يوليو 2023، داعية الراغبين في الحضور لسرعة التسجيل عبر الرابط:

‏https://forms.gle/gC7u1rwL82BdeY5aA



ويعد "مؤتمر المصريين في الخارج" المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة، دون حواجز أو وسيط، ضمن استراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا وتوسعا في آلياتها، بعقد لقاءات أسبوعية للوزيرة سها جندي في الخارج عبر الفيديو كونفرنس بالجاليات وبحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، حيث نجحت حتى الآن في التواصل مع جاليات 40 دولة حول العالم، لتكمل دور الزيارات الخارجية التي تحرص خلالها الوزيرة على اللقاء المباشر بالمسئولين في الدول التي تضم أكبر جاليات مصرية فضلًا على الحوار المباشر مع المواطنين.