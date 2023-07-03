مقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بالمنوفية

شهدت قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مشاجرة كبيرة بين جيران من أهالي القرية، وذلك بسبب خلاف على متر أرض، والتي تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على 8 من أطراف المشاجرة للتحقيق معهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون العقيد محمد أبو العزم، يفيد بوقوع مشاجرة كبيرة بين طرفين جيران أسفرت عن وقوع 3 قتلى وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة مأمور المركز وتم إلقاء القبض على المتهمين في الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز شرطة أشمون المقدم مصطفى حسانين، مصرع كلا من شقيقين وهم "س، ا، ا"، 58 عاما، "س، ا،ا"، 48 عاما، من الطرف الأول بالإضافة إلى "م،م،ظ"، 34 عاما، من الطرف الثاني وإلقاء القبض على 8 أشخاص من طرفي المشاجرة.

حررت المحضراللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث فيما فرضت قوات الأمن سيرتها وطوقت المنطقة أمنيا بمكان الواقعة، لإعادة الأمن مرة أخرى، وضمان عدم نشوب خلاف أو أي شاحنات.