طوارئ بـ"الرى" لتوفير الاحتياجات المائية وتطهير مخرات السيول لحماية الممتلكات العامة

تفقد الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، عددًا من مشروعات الرى بعدة محافظات منها محافظة الفيوم، وذلك لمتابعة وتفقد حالة المناسيب والتصرفات المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وأيضًا أعمال تطهير وصيانة مختلف المجارى المائية والترع لضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين.

- متابعة مناسيب المياه يوميًا وأعمال التطهير

تفقد الترع والمصارف والمجارى المائية

كما تفقد الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، عددًا من الترع والجسور منها ترعة جنابية كمال بطول 2.59 كيلومتر، وترعة بحر دانيال الغربي بطول 1.16 كيلومتر، وجنابية الـ200 اليسرى بطول 2.50 كيلومتر، مع التأكيد على متابعة مناسيب المياه يوميًا وأعمال التطهير.

مخرات السيول

كما تفقد الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم لوزارة الرى، عددًا من مخرات السيول، منها مخر سيل مغيب بطول كيلومتر في مركز إطسا، وأيضًا معاينة عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري على ضرورة استمرار المتابعة لحالة المناسيب والجسور بالترع والمصارف لمنع أية معوقات تواجه حصول المزارعين على حصتهم من المياه لرى زمامات الأراضى.

كما أكد الدكتور خليفة، لـ"الدستور"، على أهمية متابعة مشروعات ومخرات السيول في مختلف المحافظات وخاصة المعرضة لسقوط الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أهميتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية من أي مياه ناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة.