وزير الري: المياه الجوفية في مصر غير متجددة.. ونرصد مخالفات السحب الجائر

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة قطاع المياه الجوفية رفعت درجة الإستعداد خلال أيام "عيد الاضحي المبارك" من خلال تكثيف المرور والمتابعة لرصد أي مخالفات بشأن السحب من المياه الجوفية ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه أي مخالفات في مهدها .

وأوضح الدكتور هانى سويلم، اليوم السبت، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بمتابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية على مدار العام من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة القطاع بمختلف المحافظات ، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية التابعة للوزارة .

تحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي

وأضاف الدكتور سويلم، أن هذه المتابعة المستمرة للآبار الجوفية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل الى حوالى ١ كيلومتر ، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه .

وأكد وزير الرى ،إنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفي بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة .

وأوضح وزير الموارد المائية والري ، أن ذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، وإعتماد النهج العملي فى الإدارة .

كما تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى ، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة .