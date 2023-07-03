الصور الأولى لإصابة 3 أطفال ومصرع والدتهم بالقاهرة الجديدة

تنشر الدستور صور إصابة 3 أطفال فى حادث مصرع صيدلانية وإصابة أبنائها الثلاثة بالقاهرة الجديدة.

وأقر زوج سيدة لقيت مصرعها وإصابة أبنائها الثلاثة أمام نيابة القاهرة الجديدة بأن نجله حضر وأخبره بأنه قام بإصابة إحدى السيارات المتواجدة بمنطقة الباركنج أثناء لهوه بالسكوتر الخاص به، فأصطحب أبناءه وزوجته وتوجه لمكان السيارة للاعتذار لصاحب السيارة ودفع التعويض المناسب عن أى خسارة تسبب فيها نجله.

وأضاف الزوج: تفاجئت بأن صاحب السيارة يتشاجر معنا ويسبنا بأبشع الألفاظ محاولا التعدى على أطفالي، فعلى الفور اصطحبت أبنائي وزوجتي متوجهين لمحل سكننا محاولا تهدئتها من الذعر الذى تسبب فيه هذا الشخص وبعد دقائق معدودة تفاجأت بسيارة مسرعة حاضره من الخلف وقام بدهسنا جميعا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي، وتوفيت بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري، وأطفاله، ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين، وابنته نور حمدان جرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات، وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.