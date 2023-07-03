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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو "تمرد" بالبحر الأحمر: بيان 3 يوليو انتصر لإرادة المصريين

30 يونيو في الغردقة
30 يونيو في الغردقة

قال جمال زكي عضو حملة تمرد بمحافظة البحر الأحمر، إنه كان يعمل على توزيع الاستمارات بمجهود شخصي في البداية، قبل انتشار الحملة بشكل واسع في بداية انطلاقها لمواجهة الجماعة الإرهابية، حيث كان يقوم هو وأطفاله بالمشاركة في توزيع الاستمارات وجمع التوقيعات عليها من أهالي البحر الأحمر، مؤكدًا أنهم كانوا من أكثر المحافظات حرصًا على مواجهة الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى لتدمير الدولة المصرية وكل أركانها.
 

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وأضاف عضو تمرد البحر الأحمر لـ«الدستور»، أن الحملة بدأت بحلم وهو التغيير للأفضل ومواجهة الجماعة صاحبة الفكر الضال والأجندات الخارجية وتحقق الحلم ببيان 3  يوليو الذي انتصر لإرادة المصريين وقرارهم الذي اجتمع عليه المصريين والذين تحركو من دافع حبهم لوطنهم، مؤكدًا أن الجيش المصري لم يخذل شعبه يومًا، الدور الذي قامت بهِ القوات المسلحة إبان ثورة 30 يونيو سيذكره التاريخ بحروف من نور في كيفية الحفاظ علي الدولة المصرية والعبور بها لبر الأمان.
 

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واستطرد، أن الأحداث بدأت بعد انتشار المتظاهرين في كل شوارع مدينة الغردقة التي كانت عاصمة المواجهة للجماعة الإرهابية التي خرجت أذنابها من جحورهم لنشر الخراب والدمار، لكن الأهالي استطاعوا دحرهم من خلال استمرارهم في التظاهر والمواجهة قائلاً: "كنا نراهن على وطنية الجيش المصري ومن يراهن على جيش مصر دائمًا هوا الرابح".
 

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وتابع، أنه لحظه إعلان بيان 3 يوليو كانت لحظة تاريخية حينما سمعت الحشود البيان الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها جعل المواطنين يشعلون حماسهم بهتافات تحيا مصر التي هزت عرش الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن لحظة إذاعة البيان كانت لحظة حاسمة غيرت مسار الدولة المصرية من المجهول بعدما خطفتها جماعات الظلام إلى مصير غير معلوم، لافتًا إلى أن الشعب المصري ينتفض حينما يستشعر الخطر على وطنه بدافع داخلي كما تحرك المصريين في 30 يونيو للحفاظ على هوية مصر وتاريخها ومستقبلها.

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أهالي البحر الأحمر 30 يونيو الجماعة الإرهابية الفريق عبدالفتاح السيسي الغردقة ثورة 30 يونيو مدينة الغردقة متظاهرين قوات المسلحة

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