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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقد استهدفت طائرات الاحتلال عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، مما أدى إلى استشهاد الشاب أبوالوفا وشابين آخرين لم تُعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، بالإضافة إلى اعتقال طفل بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن المواجهات اندلعت في المخيم، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان، دون وقوع إصابات.

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل طائرات الاحتلال

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