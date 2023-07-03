ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يواجه البنك الأهلى فى أول مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر

بيراميدز فاز على
بيراميدز فاز على الاتحاد في دور الـ16

يحل بيراميدز ضيفا على فريق البنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في أول مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

بيراميدز يعيش فترة رائعة على مستوى النتائج وحقق الفوز في آخر 9 مباريات ببطولتي الدوري والكأس ونجح في حسم تأهله لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه ويسعى لمواصلة انتصاراته والتأهل للدور نصف النهائي.

 البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدزاختار 21 لاعبًا في  قائمة المباراة  وهم: أحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمد حمدي وعبد الله مجدي وأحمد فتحي وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد صادق وهشام محمد ووليد الكرتي ومحمود أوكا وأوجو صامويل  وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي وأسامة جلال وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمود صابر وإبراهيم عادل لأسباب مختلفة.

على الجانب الآخر المباراة تأتي في توقيت صعب لفريق البنك الأهلي المشغول بصراع الهروب من شبح الهبوط ببطولة الدوري بعد هزيمته في آخر مبارياته أمام الأهلي، لكنه يملك الرغبة في العودة للانتصارات والتأهل للدور نصف النهائي.

القبرصي با فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة،  وهم: محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأمير مدحت وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار ومحمد بسيوني وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة ابراهيم وأحمد ياسين ومحمد فتحي ومحمود سيد وفراس بن عايفية وحمدي علاء وأحمد سعيد وموسي دياوارا و إسلام جابر ومحمود قاعود وباسم مرسي وكريم بامبو.

وشهدت القائمة غياب محمود الزنفلي ومحمد هلال وأسامة فيصل.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده أحمد رشدي ومصطفى حسين ومعهم شاهندا المغربي حكمًا رابعًا وهشام القاضي حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.

كاس مصر بيراميدز فريق البنك الأهلي البرتغالي جايمي باتشيك القبرصي با فاسيليو

الأكثر قراءة

الداخلية تنفى تورط ضابط شرطة فى حادث تصادم القاهرة الجديدة

"تاج" تامر حسنى يتراجع للمركز الثالث فى سباق أفلام عيد الأضحى

"بيت الروبى" يتصدر أفلام عيد الأضحى بإيرادات تتخطى 62 مليون جنيه

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

إيرادات تخطت 16 مليونًا.. "البعبع" يصعد للمركز الثانى فى سباق أفلام عيد الأضحى

"فى جمال سيدنا يوسف".. مواصفات "وداد حمدى" لفتى أحلامها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة