بيراميدز يواجه البنك الأهلى فى أول مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر

يحل بيراميدز ضيفا على فريق البنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في أول مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

بيراميدز يعيش فترة رائعة على مستوى النتائج وحقق الفوز في آخر 9 مباريات ببطولتي الدوري والكأس ونجح في حسم تأهله لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه ويسعى لمواصلة انتصاراته والتأهل للدور نصف النهائي.

البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدزاختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمد حمدي وعبد الله مجدي وأحمد فتحي وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد صادق وهشام محمد ووليد الكرتي ومحمود أوكا وأوجو صامويل وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي وأسامة جلال وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمود صابر وإبراهيم عادل لأسباب مختلفة.

على الجانب الآخر المباراة تأتي في توقيت صعب لفريق البنك الأهلي المشغول بصراع الهروب من شبح الهبوط ببطولة الدوري بعد هزيمته في آخر مبارياته أمام الأهلي، لكنه يملك الرغبة في العودة للانتصارات والتأهل للدور نصف النهائي.

القبرصي با فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأمير مدحت وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار ومحمد بسيوني وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة ابراهيم وأحمد ياسين ومحمد فتحي ومحمود سيد وفراس بن عايفية وحمدي علاء وأحمد سعيد وموسي دياوارا و إسلام جابر ومحمود قاعود وباسم مرسي وكريم بامبو.

وشهدت القائمة غياب محمود الزنفلي ومحمد هلال وأسامة فيصل.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده أحمد رشدي ومصطفى حسين ومعهم شاهندا المغربي حكمًا رابعًا وهشام القاضي حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.