المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان فجروا فيلا والدى بحلوان بعد أحداث رابعة

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه في أحداث رابعة، ادعى عاصم عبد الماجد أن كل ما وراء أحداث هذا اليوم المؤسف بالنسبة للإخوان هو محكمة الإسماعيلية، لذا وجه بحرق المحكمة، وبالفعل دخل الإخوان بعد أحداث فض رابعة بحرق المحكمة تحت شعار "حرق محكمة المحجوب".

اقتحام محكمة الإسماعيلية

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان قاموا باقتحام الاستراحة الخاصة بالقضاة داخل محكمة الإسماعيلية، معبرًا: "الإخوان دخلوا الاستراحة بتاعتنا في المحكمة اللي بنشيل فيها مقتنياتنا الشخصية، ولم يحدث تلف في ممتلكاتي، ولكن حدث تلف لباقي ممتلكات زملائي".

واستطرد: "الإخوان قاموا بنزع الرتب من على أكتاف قائد الحرس اللواء محمد خالد، وقاموا بربطه في شجرة أمام المحكمة كي يكون عبرة لأي شخص يساند الدولة ويقف ضدهم".

حرق فيلا حلوان

وأشار إلى أنه في صباح 20 يناير 2015، قامت بتفجير فيلا والده في حلوان، حيث قاموا بتثبيت قنبلة على مركز الغاز في الفيلا، وكان الانفجار وصل امتداده لأكثر من 500 متر، معبرًا: "أنا كنت رايح أزور والدي في اليوم ده، ولكن والدي كان مغير إقامته من حلوان".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.