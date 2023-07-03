ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان فجروا فيلا والدى بحلوان بعد أحداث رابعة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه في أحداث رابعة، ادعى عاصم عبد الماجد أن كل ما وراء أحداث هذا اليوم المؤسف بالنسبة للإخوان هو محكمة الإسماعيلية، لذا وجه بحرق المحكمة، وبالفعل دخل الإخوان بعد أحداث فض رابعة بحرق المحكمة تحت شعار "حرق محكمة المحجوب".

اقتحام محكمة الإسماعيلية  

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان قاموا باقتحام الاستراحة الخاصة بالقضاة داخل محكمة الإسماعيلية، معبرًا: "الإخوان دخلوا الاستراحة بتاعتنا في المحكمة اللي بنشيل فيها مقتنياتنا الشخصية، ولم يحدث تلف في ممتلكاتي، ولكن حدث تلف لباقي ممتلكات زملائي". 

واستطرد: "الإخوان قاموا بنزع الرتب من على أكتاف قائد الحرس اللواء محمد خالد، وقاموا بربطه في شجرة أمام المحكمة كي يكون عبرة لأي شخص يساند الدولة ويقف ضدهم". 

حرق فيلا حلوان

وأشار إلى أنه في صباح 20 يناير 2015، قامت بتفجير فيلا والده في حلوان، حيث قاموا بتثبيت قنبلة على مركز الغاز في الفيلا، وكان الانفجار وصل امتداده لأكثر من 500 متر، معبرًا: "أنا كنت رايح أزور والدي في اليوم ده، ولكن والدي كان مغير إقامته من حلوان".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب محكمة الإسماعيلية محكمة المحجوب اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة التعليم الفني

خالد محجوب لـ"الشاهد": أحد كوادر الإخوان طالب "مرسى" بالتخلص منى

أحمد عاطف ردا على اتهام كولر بإضاعة الوقت: "إحنا تالت الدورى ومش فريق صغير"

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": طلبت من الشهيد هشام بركات تأمين محكمة الإسماعيلية

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان فجروا فيلا والدى بحلوان بعد أحداث رابعة

"هذا الأمر مكرر وسخيف ".. أول تعليق من كولر عقب التعادل السلبى أمام فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة