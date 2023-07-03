القاضى: السوق الروسية من أهم الأسواق الوافدة لمصر ونعمل على زيادة المعدلات منه

قال عمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السوق الروسية من أهم الأسواق السياحية الوافدة، وقد قمت بزيارة روسيا مؤخرا للتواصل مع كافة الجهات التى لها علاقة بالسياحة بروسيا سواء من منظمى الرحلات الروسية أو اتحاد السياحة الروسى وغيرهم من القائمين على السياحة الروسية؛ وذلك لمراجعة المعدلات السياحية الروسية خلال الموسم الصيفى الحالى، والتعرف على رؤيتهم خلال الموسم الشتوى المقبل، لافتا إلى أن المعدلات السياحة الوافدة من السوق الروسية إلى مصر مستقرة.

وأضاف القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال زياراته إلى موسكو قابل كبرى شركات الطيران وكبرى الشركات السياحة الروسية ومنظمى السياحة الروسية، وقد تم الاتفاق على إقامة حملات مشتركة لدعم السياحة المصرية بروسيا خلال الموسم الشتوى، ومراجعة موقف الحجوزات لديهم، كما تم الاتفاق على عمل ورش عمل خلال الفترة المقبلة بين الشركات الروسية ونظيرتها المصرية؛ وذلك للتعريف بمستجدات قطاع السياحة المصرى والمستجدات فى التسهيلات التى منحتها الدولة المصرية لتسهيل دخول السائحين وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق الأوربية، لافتا إلى أننا لا نعتمد على أسواق بعينها، فهناك تنوع فى الأسواق والجنسيات الوافدة إلى مصر بمختلف المقاصد السياحية.

وأشار القاضى إلى أنه تم تعريف منظمى الرحلات الروسية بمحاور استراتيجية وزارة السياحة والآثار، والتي تستهدف تحسين تجربة السائحين داخل المقصد السياحي المصري، وإتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر، والعمل على مضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها بدأت فى عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم الانتقال الكامل لكافة الموظفين.