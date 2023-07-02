أحمد موسى: انخفاض سعر الأرز 11 جنيهًا وسيصل إلى 10 قريبًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تشهد أي أزمة في السلع، مضيفًا: "لدينا احتياطي استراتيجي موجود ولا أزمات أو نقص في السلع".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "سعر الأرز اليوم انخفض 11 جنيهًا، وهذا الكلام صحيح".

وتابع: "بعد شهر ونصف الشهر من اليوم سعر كيلو الأرز في الأسواق سيكون 15 و13 و10 جنيهات بعد أن وصل السعر إلى 33 جنيهًا".

وأشار إلى أن وفرة المعروض من الأرز سيؤدي إلى انخفاض سعر الكيلو، مضيفًا: "أهالينا في بحري هذا العام زرعوا كميات كبيرة من الأرز والبصل الذي كان وصل سعر الكيلو منه إلى 18 جنيهًا".

واستكمل: "اللي عنده أرز يلحق يبيعه ويعرضه وإلا سيخسر كثيرًا لأن سعر الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات".