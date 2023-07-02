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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين دمياط" يعلن انتظام صرف المقررات التموينية لشهر يوليو

بطاقات دمياط
بطاقات دمياط

تابعت د.منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق بنطاق كلا من السنانية وغيط النصارى بمركز دمياط و قرى أم الرضا وجمصة والركابية بمركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط 56 محضرًا للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

بالنسبة للمخابز، تم تجميع ٤٨٧ بطاقة ذكية بأحد المخابز بالمخالفة للقرارات المنظمة، وكذلك تحرير محاضر لعدد ٩ مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، بجانب تجميع ١١ شيكارة دقيق متداول فى غير الغرض المخصص له والضرب الوهمي على ماكينة المخبز .

وأعلنت مديرية التموين انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجارى للمواطنين من منافذ التوزيع والبدالين لليوم الثانى خلال الشهر مع توافر الأرصدة الكافية من السلع الأساسية والإضافية بكافة المنافذ وبالسعر الرسمى المدعم.

قال د.السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط إنه قامت إدارةصحة البيئة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الوقائي  بتكثيف الرقابة والمرور الميداني علي محطات مياة الشرب ومحطات معالجة الصرف و حمامات السباحة وسحب العينات الحقلية والمعملية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين حيث تم مرور فرق صحة البيئة بقيادة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة على محطات مياة الشرب في جميع أنحاء المحافظة وتم سحب 38 عينة حقلية و13 عينة معملية وسحب عينات من جميع الشبكات 263 عينة حقلية و155 عينة معملية وأيضًا المرور على حمامات السباحة وسحب 16 عينة حقلية و4 عينة معملية وتم المرور على محطات معالجة الصرف الصحي وتم سحب 8 عينات حقلي والمرور على السلخانات والمجازر والتأكد من استيفاءها الشروط الصحية خلال أيام عيد الأضحى.

تم اتخاذ كل الإجراءات الفورية والقانونية بناءً علي تعليمات وكيل وزارة الصحة جراء المرور على كل اعمال صحة البيئة و التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

تموين دمياط دمياط تموين بطاقات مخبز

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