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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عميد إعلام القاهرة السابق: كابيتانو مصر من أهم برامج دعم المواهب ومساندة الشباب

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أعربت الدكتورة هويدا مصطفى العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة عن تقديرها لبرنامج “كابيتانو مصر” والقائمين عليه، واصفة إياه بأنه من أهم البرامج التى تدعم المواهب وتساند الشباب.

وقالت الدكتورة هويدا في تصريح لـ"الدستور": “نحن بحاجة إلى مزيد من هذه النوعية من البرامج فى مختلف المجالات واستمرار الموسم الثانى استمرار للمبادرة المجتمعية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتأكيد للدور الإيجابى للإعلام فى دعم قدرات الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب وتنمية مهاراتها إلى جانب تأكيد قيم المنافسة والتحفيز وإثارة الحماس والسعى إلى التميز والتفوق”.

وأضافت: "نجاح البرنامج يعزى للدعم الكبير الذى حظى به من القيادة السياسية الحريصة على تحفيز الشباب وتقديم صورة إيجابية عن الإعلام الرياضى في مصر الذى يدعم القيم الأصيلة  ويزكى التنافس الإيجابى ويعزز روح الانتماء والعمل الجماعى والتسامح والإرادة وإثبات الذات.

وأشادت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة بحرص البرنامج على مواصلة دعم المواهب حتى بعد انتهاء موسم التنافس بهدف مساندة الموهوبين وتشجيعهم وتوفير بيئة داعمة لاستمرارهم فى إحراز التقدم.

ويُشارك في برنامج "كابيتانو مصر" العديد من الموهوبين سواء من مصر أو من مختلف الدول الإفريقية، في المرحلة العمرية ما بين 17 إلى 23 سنة.

وتسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة لتكرار هذا النجاح فى الموسم الثانى للبرنامج الذى يعد إضافة قوية للمخزون الاستراتيجى لمصر من المواهب ما يعنى تعزيز فرص “الفراعنة” فى حصد مختلف البطولات فى المستقبل القريب إضافة إلى الارتقاء بجودة المنافسات المحلية وتحسين نوعية وعقلية اللاعبين المحليين. 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا.

هويدا مصطفى جامعة القاهرة برنامج “كابيتانو مصر” كابيتانو مصر كابيتانو

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