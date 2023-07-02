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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال 24 ساعة.. إنقاذ 39 مصطافًا من الغرق في رأس البر

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف  نواب المدينة إقبال المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

إذ يجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، إضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد ٣٩ حالة من الغرق .

كما تم تسليم ٨٧ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك .

استمر توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت شواطئ المدينة إقبال كبير من المواطنين فى رابع أيام العيد ، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير كافة الخدمات.

وبدأ العمل من قبل فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فضلاً عن تواجد المعدات البحرية و إقامة ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف و ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ.

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استهدفت المرور على الأسواق بمدن رأس البر و الروضة والسرو وعدد من قرى مركزى دمياط وفارسكور، وكذلك مطاحن القطاع الخاص بمدينة دمياط الجديدة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٤٧ مخالفة وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والتصرف فى دقيق مدعم خارج المنظومة،  و عدم الإعلان عن سعر استبدال اسطوانات الغاز ، وكذلك عدم تسليم بون الصرف وعدم الإعلان عن أسعار وكميات المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن الشهر الجارى، بجانب ضبط عجز فى تعبئة شكائر الدقيق بالمطاحن وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية.

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