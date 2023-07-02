"طاقة النواب": بيان 3 يوليو أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن بيان 3 يوليو أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية، وكشف عن حقيقة أثبتتها الأيام وهي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة هم صمام أمن واستقرار هذا الوطن، وأنهم انحازوا للشعب الذي خرج ضد حكم الظلام في 30 يونيو وانتفض لفرض إرادته ليثبت أن الجيش المصري هو جيش الشعب والوطن.

وقال حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن يوم 3 يوليو من الأيام الفارقة في تاريخ مصر أزاحت فيه الدولة وجيشها وشعبها وكل مؤسساتها الإخوان رغم الحرائق والتهديدات والإرهاب في سيناء، مشيرًا إلى أنه مع مرور 10 سنوات استطاعت مصر بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية أن تعيد أمن واستقرار الوطن وهزيمة الإرهاب ليعلم العالم أن لمصر درعًا وسيفًا وقائدًا اسمه عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن بيان 3 يوليو رسم خريطة طريق لمصر تراها اليوم في الاستقرار والبناء والتنمية بمشاركة كل القوى والفئات والأزهر والكنيسة، ولم يتم إقصاء أحد حتى جماعة الإخوان تمت دعوتهم ولم يحضروا وكان هذا قبل أن يمارسوا الإرهاب ويشعلوا الحرائق.

وأشار عوض الله إلى أن بيان 3 يوليو وخارطة الطريق شقت بداية طريق التنمية والبناء الذي تسير فيه مصر اليوم بعد أن جاء ذلك اليوم استجابة لصوت وإرادة الجماهير التي خرجت فيما بعد وفوضت القائد عبدالفتاح السيسي بالتصدي للإرهاب والتخريب بعد أن حاول الإرهابيون تخريب مصر ووقف طريق البناء أو تنفيذ مسلسل حرق مصر ولكن جاء رد السيسي في جملته "أن اللي هيتعرض لمصر أو جيش مصر هشيله من على وش الأرض شيل"، وأوفى بكلمته فانتصرت القوات المسلحة والشرطة الباسلة على الإرهاب في الداخل أو سيناء، وتصدت مصر للمخططات والمؤامرات لتتفرغ لطريق البناء والتنمية والجمهورية الجديدة.