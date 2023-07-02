تموين الدقهلية تشن حملة مكبرة فجر اليوم على "ميت غمر"

بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار الحملات الرقابية على المخابز ومدى جودة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تم شحن حملة فجر اليوم، برئاسة محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين الدقهلية يرافقه على حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد صالح وسامى إبراهيم وايهاب رجب ومجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة ميت غمر وأسفرت عن ضبط الآتى:



عدد 32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 : 19 جرام، 15 محضر تصرف في إجمالي 76 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، و50 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



وعدد 52 محضر انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر تجميع 165 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



إضافة إلي تحرير 1 محضر بيع أزيد من السعر الرسمى، و1 محضر تجميع 5 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.



وأكد المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.

كان قد صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتور أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة إلى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.ذ

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