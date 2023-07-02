مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

أحرق مستوطنون اليوم ممتلكات الفلسطينيين، في بلدة قراوة بني حسان، شمال الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة قراوة بني حسان، وأحرقوا أشجاراً، ودمروا ممتلكات عامة، كما اعتدوا على مركبات فلسطينية في بلدة حوارة بنابلس، وحطموا واجهاتها، وذلك في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على القرى والبلدات الفلسطينية.

من جانبه ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، لدى مرورهما على حواجز عسكرية في الأغوار ونابلس.