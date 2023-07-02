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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 2 يونيو مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق الموافق 2 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 2-7-2023

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/7/2 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق رابع أيام عيد الأضحى خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم السبت 2023- 7- 1 فى رابع أيام عيد الأضحى

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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