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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت الموافق رابع أيام عيد الأضحى خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع ايام عيد الأضحى المبارك، شهد استقرارًا في البنوك المصرية ومكينات الصرافة، خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 (رابع ايام عيد الاضحى المبارك)، مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق الموافق 1 يوليو 2023 (رابع أيام عيد الأضحى المبارك) مقابل الجنيه المصري، في البنوك، خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 (رابع أيام عيد الأضحى المبارك) في البنك الأهلي المصري، استقر خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 (رابع ايام عيد الاضحى المبارك) خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 2023- 7- 1 فى رابع أيام عيد الأضحى

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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