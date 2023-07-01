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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 2023- 7- 1 فى رابع أيام عيد الأضحى

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار الیوم السبت 2023-7-1 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

 

سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

 

سعر الدولار في بنك القاھرة
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85

 

سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامي
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.90

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85.

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