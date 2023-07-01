سعر الدولار اليوم السبت 2023- 7- 1 فى رابع أيام عيد الأضحى
سجل سعر الدولار الیوم السبت 2023-7-1 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75
سعر الدولار في بنك القاھرة
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85
سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامي
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.90
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95
سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95
- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85.