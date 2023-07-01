سعر الدولار اليوم السبت 2023- 7- 1 فى رابع أيام عيد الأضحى

سجل سعر الدولار الیوم السبت 2023-7-1 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.85

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.75

سعر الدولار في بنك القاھرة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85

سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.90

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للبيع: 30.95

- سعر الدولار أمام الجنيه المصري للشراء: 30.85.