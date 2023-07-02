ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 2-7-2023

الدولار
الدولار

ثبت سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، في البنوك المصرية و ماكينات الصرافة، خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/7/2 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق رابع أيام عيد الأضحى خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق الموافق 2 يوليو 2023 استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

 

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

 

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد منتصف التعاملات الجنيه المصري

مواد متعلقة

جاب الله: سوق المال يحتاج إلى مزيد من التحفيز لزيادة الاستثمارات الأجنبية

كيف تستفيد زامبيا من التجربة المصرية في رئاسة الكوميسا؟

البنك الدولى: الجفاف فى تونس أثر بشدة على إنتاج الحبوب

اقتصادي يطالب بتقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين

"الإسكوا" تعقد حلقة عمل حول التصنيف الدولى للجريمة للأغراض الإحصائية بالمنطقة العربية

اقتصادى: مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعى والتجارى بين بلدان الكوميسا

سعر اليورو اليوم السبت 1 - 7 - 2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

سعر الدولار اليوم السبت الموافق رابع أيام عيد الأضحى خلال منتصف التعاملات

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

مقتل نقاش فى مشاجرة بالشرقية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تقترب من 100 مليون جنيه

ضبط 9 ملايين جنيه بحوزة متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود