"الهلال الأحمر" توضح دور فرق التدخل السريع فى تقديم الإسعافات الأولية

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري عن وجود فرق للتدخل السريع بالجمعية، يتكون كل فريق منها من 5 أفراد هدفهم تقديم خدمات الإسعافات الأولية في أماكن التجمعات وإخلاء المصابين في أحداث الكوارث.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أن عملية إعداد الفرق تتم عن طريق عقد دورات تدريبية لكل خمس فرق على مدار ستة أيام، حيث يتم تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية، والوصول الآمن، ومبادئ وأولويات وطرق إخلاء المصابين أثناء حوادث الإصابات الجماعية، والدعم النفسي، وإعادة الروابط الأسرية، وكيفية بناء خيمة للإسعافات الأولية، وكيفية العمل داخل فريق.

التطوع

يقوم المتطوع باستيفاء بيانات استمارة طلب التطوع في مجال بعينه وفقًا لخبراته وإمكاناته والأوقات التي يحددها بنفسه لأداء هذا العمل، وتسجل بسجلات الجمعية بالإدارة المختصة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات التي تنظم هذا العمل.

وجبات التطوع

ينبغي على المتطوع بعد قبوله في الهلال الأحمر المصري الالتزام بقواعد العمل التطوعي طبقًا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث وغيرها، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.

وعن دور الهلال الأحمر المصري خلال جائحة كورونا، أوضحت أنه يتمثل فى عدة نقاط منها:

- تكوين فرق التبرع بالدم.

- إنشاء فرق لم الشمل.

- وجود فرق للتعقيم مدربة ومجهزة في أنحاء الجمهورية، شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الهلال الأحمر المصري.

- العمل على توفير بيئة آمنة للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية دون شعور بالخوف أو القلق أو الذُّعر.

إقامة قوافل طبية من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد غرب وشرق البلاد.

إطلاق قوافل تضم أدوية ووسائل الحماية الشخصية المتنوعة ومختلف التدخلات العلاجية الطارئة.