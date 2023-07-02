ذكرى 3 يوليو.. الإخوان يرفضون بيان الجيش ويصرون على التصعيد

كان لا بد أن تتحرك جماعة الإخوان بعد إعلان القوات المسلحة منح القوى السياسية جميعها أسبوعًا للتشاور والوصول إلى كلمة سواء.

عقد الإخوان اجتماعًا فى مكتب الإرشاد مساء ٢٣ يونيو، واستقروا فيه على رفضهم بيان وزير الدفاع الذى يعرى فيه الرئيس وموقفه، وقرروا أيضًا أن يرسلوا إليه من يتحدث معه، ويراجعه فيما قاله، خاصة أن الرئيس عندما قابل وزير الدفاع مساء ٢٣ يونيو، قال له إن البيان بهذه الصيغة يزيد الأمور اشتعالًا، وإن الجماعة ثائرة جدًا وغاضبة منه، لأنه يشجع الرافضين لحكم الجماعة على الخروج فى مظاهرات ٣٠ يونيو، لأنهم بذلك يطمئنون إلى أن الجيش معهم.

كان السيسى صريحًا فى رده على محمد مرسى، لم يزين له الصورة، ولم يقل له كلامًا يريحه والسلام، بل قال مؤكدًا أن القوات المسلحة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام المخاطر التى تهدد أمن البلاد، وأن عليه أن يستجيب للمطالب الشعبية، التى قدمتها له قيادات الجيش فى اجتماع ٢٢ يونيو، وهى المطالب التى لم يلتفت لها مرسى، بل وعد أن يقوم بدراستها، رغم أن الوقت كان ضيقًا جدًا.