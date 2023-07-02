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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مُحرمة دوليًا.. "الذخائر العنقودية" أحدث مساعدات أمريكا لأوكرانيا

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تقديم دعم جديد لأوكرانيا، حيث تعتزم واشنطن تقديم ذخائر عنقودية إلى كييف.

وأشار التقرير إلى أن مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، قال إن بلاده تدرس تزويد كييف بالذخائر العنقودية لكن عملية اتخاذ القرار لا تزال مستمرة.

وأكد ميلي أن دولًا أوروبية دعمت كييف بهذا النوع من الذخائر، خاصة أن روسيا تستخدمها.

وتتكون القنابل العنقودية من قنبلة رئيسية يتم إلقاؤها في الهواء وتطلق ذخائر صغيرة وذلك على مساحات كبيرة؛ لإحداث دمار بأهداف متعددة، حيث تنفجر القنابل العنقودية لحظة الاصطدام بأي جسم، وتعتبر من الأسلحة المُحرمة دوليًا.

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