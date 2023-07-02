إحالة "نوبتجية" مركز شباب نشا بالدقهلية للتحقيق

قام د.عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة نبروه بمتابعة عدد من القطاعات الحكومية بعد ظهر اليوم خلال إجازة الأضحى.

وقام نائب رئيس المدينة بالمرور على مركز شباب قرية نشا الذي لم يتواجد به أحد ورفع مذكرة للعرض على رئيس المدينة لمخاطبة مديرية الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم قانونًا تجاه النوبتجية المسائية لمركز الشباب.

كما تفقد مركز طب الأسرة بذات القرية للاطمئنان على حسن سير العمل والتزام نوبتجية العمل بالتواجد، وتفقد كذلك الوحدة المحلية بنشا والتأكد من وجود النوبتجية المسائية.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي المبادرات الرئاسية فى الإدارات ومسئولي طب الأسرة بالإدارات وقيادات المديرية لمتابعة أعمال مبادرة 100يوم صحة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية، والدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة أشواق السيد، مدير إدارة الصيدلة، والأستاذة رانيا عبدالعال، مدير مركز المعلومات، والأستاذة مها الجمال، مدير التفتيش المالي. والإداري.

وناقش مكين، خلال الاجتماع، ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة والوصول بتلك الخدمات للأماكن غير المخدومة بالوحدات الصحية والعزب والنجوع ومدي توافر الأدوية والمستلزمات ومتابعة فرق حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة وتذليل أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فورًا وتلافي السلبيات بشكل فوري.

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