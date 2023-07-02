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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالرحمن حُميد: جددت مع الأهلي حتى 2027 وأتمنى اللحاق بمونديال الأندية

عبدالرحمن حُميد
عبدالرحمن حُميد

أعلن عبدالرحمن حُميد، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد تجديد تعاقده مع ناديه لمدة 3 مواسم جديدة.

وقال حُميد في تصريحات إعلامية "جددت تعاقدي مع الأهلي لثلاثة مواسم حتى 2027، بعد إصابتي مباشرة إدارة الأهلي أبلغتني بتجديد العقد كما اتفقنا قبل الإصابة وهو ما حدث بالفعل".

وتحدث حُميد عن تطورات برنامج التأهيل بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وقال: "بدأت المرحلة الأولى من التأهيل منذ شهرين تقريبا استعدادا للعودة بعد جراحة الصليبي، أجريت الجراحة في النمسا وأُنفذ برنامج التأهيل بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي".

وعن إمكانية مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023" بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر، أعرب حُميد عن أمنياته في اللحاق بالمباريات والمشاركة في مباريات البطولة.

وأكد حُميد في تصريحاته أن الإسباني ديفيد ديفيز المدير للأهلي أضاف الكثير لفريق اليد وهو من أفضل مدربي أوروبا، مشيرا إلى أن  فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى متفاهم جدا في طريقة العمل مع ديفيز ويسعى كلاهما لتقديم أفضل ما لديه في المرحلة الحالية.

وتحدث حُميد عن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، وقال: "باستور من أفضل 10 مدربين على مستوى العالم ووجوده مع منتخب مصر إضافة كبيرة، وتواصل معي وأشاد بمستواي قبل الإصابة، ويطمئن دائما على برنامج التأهيل وموعد عودتي من جديد".

شدد حُميد على أن منتخب مصر هدفه التتويج بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يناير 2024، لحجز بطاقة التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس.

عبدالرحمن ح ميد الاهلى الجهاز الطبي للأهلي عبدالرحمن ح ميد حارس مرمى الأهلي منتخب مصر لكرة اليد

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